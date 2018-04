Zoekmachine met minstens 3,3 miljoen gehackte Nederlandse wachtwoorden weer online

Vorige week werd de zoekmachine al in het AD aangekondigd. Op gotcha.pw kun je checken of je internetwachtwoorden zijn gelekt. De e-mailadressen en wachtwoorden zijn wel gedeeltelijk afgeschermd. Zo kan de eigenaar zijn wachtwoord of e-mailadres wel herkennen, maar de gegevens kunnen niet misbruikt worden de kwaadwillenden, aldus de krant.

Op 30 maart stond de zoekmachine die op gotcha.pw/news te vinden is ook al even online. Toen was te zien dat wachtwoorden van miljoenen Nederlanders waren gehackt. Snel daarna werd de zoekmachine uitgeschakeld. Dit kwam omdat de Nederlandse programmeur van de site, die zich DOgberry noemt, bang was voor juridische gevolgen, maar dat hoeft niet meer. Volgens ICT-jurist Arnoud Engelfriet overtreedt deze zoekmachine, in haar huidige vorm de Nederlandse wet niet. In de krant zegt hij : 'Je moet de privacy waarborgen, en dat is hier het geval omdat slechts de helft van een e-mailadres en twee tekens van het wachtwoord getoond worden. Daarmee is het tevens niet strafbaar: dat zou het pas zijn als gehele wachtwoorden werden getoond.' ...

Er staan 1,4 miljard wachtwoorden in de database, minstens 3,3 miljoen daarvan zijn Nederlandse wachtwoorden. Als je die wachtwoorden opzoekt in de zoekmachine krijg je alleen een deel van het e-mailadres en de eerste twee tekens van een of meer wachtwoorden te zien De data zijn afkomstig uit tientallen grote datalekken van de afgelopen jaren, onder meer van LinkedIn, Dropbox, Playstation en eBay.

Als je je wachtwoord te zien krijgt, is het verstandig het aan te passen bij elke dienst waar je dat specifieke wachtwoord gebruikt.