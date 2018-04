Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische hackers

Het NCSC, de FBI en het DHS hebben een gezamenlijke waarschuwing afgegeven over kwaadwillende cyberactiviteit door de Russische regering.

Vandaag hebben het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS), het Federal Bureau of Investigation (FBI) en het National Cyber ​​Security Centre (NCSC) van het Verenigd Koninkrijk een gezamenlijke technische waarschuwing vrijgegeven over kwaadwillende cyberactiviteit door de Russische regering.

De doelwitten van de cyberaanvallen zijn voornamelijk gericht op overheids- en particuliere organisaties, leveranciers van kritieke infrastructuur en de internetdienstverleners (ISP's) die deze sectoren ondersteunen.

In het bijzonder zijn deze cyberexploitaties gericht op netwerkinfrastructuurapparatuur wereldwijd, zoals routers, switches, firewalls en het netwerkinbraakdetectiesysteem (NIDS).

De Russen zouden de apparatuur willen gebruiken om te spioneren, gevoelige gegevens in handen te krijgen en netwerken af te kunnen tappen. Daarnaast zou Moskou met de hacks de basis leggen voor digitale aanvallen in de toekomst.