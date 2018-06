Fraudehelpdesk waarschuwt voor phishingmail MijnOverheid

De nepmail meldt dat er een nieuw bericht klaarstaat in de Berichtenbox op MijnOverheid. De link in de mail zou verwijzen naar deze officiële overheidswebsite. De site achter de link is echter nep. Doel van de afzenders is om DigiD inloggegevens te bemachtigen, zo waarschuwt de Fraude Helpdesk.

Het onderwerp van de mail is ‘Bericht van Belastingdienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid’. Opvallend is dat de voor- en achternaam van de ontvanger in de aanhef van de mail staan. Daardoor lijkt de mail betrouwbaar.