Gegevens klanten Ticketmaster mogelijk buitgemaakt door datalek

Direct na de ontdekking van de schadelijke software hebben de bedrijven het Inbenta-product uitgeschakeld voor alle websites van Ticketmaster. Minder dan 5% van de klanten van Ticketmaster wereldwijd is beïnvloed door dit incident.

Omdat het Inbenta-product op de websites van Ticketmaster International gebruikt werd, is het mogelijk dat persoonlijke of betalingsgegevens van sommige klanten toegankelijk waren voor een onbekende derde partij.

''Wij hebben contact opgenomen met alle klanten die mogelijk benadeeld zijn door dit beveiligingsincident. Britse klanten die tussen februari en 23 juni 2018 tickets hebben gekocht of hebben geprobeerd te kopen, kunnen worden getroffen, net als internationale klanten die tickets tussen september 2017 en 23 juni 2018 hebben gekocht of geprobeerd te kopen.Als je geen e-mail van ons hebt ontvangen, dan denken wij dat jij op basis van ons onderzoek niet getroffen bent door dit beveiligingsincident,'' aldus Ticketmaster.

Verander wachtwoord

Beveiligingsexperts zijn begonnen met een onderzoek hoe het heeft kunnen gebeuren dat zoveel gegevens bloot is komen te liggen. Ticketmaster raadt mensen aan hun bankrekening te controleren op verdachte afschriften of andere aanwijzingen van fraude of identiteitsdiefstal. Ook vraagt het bedrijf mensen om hun wachtwoord opnieuw in te stellen.