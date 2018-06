200 mensen trappen in nepmail MijnOverheid

Vorige week vrijdag 22 juni zijn er door burgers valse MijnOverheid e-mails ontvangen. Er zijn 203 gevallen bekend van mensen die verleid zijn om hun inloggegevens in te vullen op een valse website. Deze praktijk van criminelen wordt ook wel phishing genoemd. De DigiD-accounts zijn daarop onmiddellijk geblokkeerd. Uit nadere analyse blijkt echter dat kwaadwillenden toegang hebben gekregen tot de persoonlijke gegevens in het MijnOverheid-account van de getroffen personen die normaal alleen door henzelf zijn in te zien. Dat schrijft staatssecretaris Knops vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.