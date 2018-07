Google krijgt van Brussel recordboete van 4,3 miljard euro

Dit melden persbureau Bloomberg en de Financial Times. Volgens de Europese Unie dwong Google telefoonfabrieken om Google-apps te installeren als ze het door Google gemaakte besturingssysteem Android met hun telefoon meeleveren, De boete is een record, maar geen probleem voor Google. De internetgigant heeft 103 miljard dollar in kas.

Om 13.00 uur geeft Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging een persconferentie. Zij gaat naar verwachting zeggen dat het bedrijf afspraken heeft gemaakt met telefoonfabrikanten die innovatie tegenwerken. Daar kunnen smartphonegebruikers uiteindelijk last van hebben.