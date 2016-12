4 op de 10 e-shoppers heeft problemen met aankopen

Nederlanders die goederen of diensten via internet kopen zeggen dit jaar weer iets meer problemen te ervaren dan in 2015.

Ruim vier op de tien online shoppers (42 procent) zegt in 2016 moeilijkheden gehad te hebben bij het kopen van spullen of diensten via internet. Een jaar eerder was dat met 40 procent iets minder. Dit meldt CBS.

Als voornaamste probleem geven e-shoppers op dat goederen of diensten te laat bezorgd worden. 23 procent van de mensen die goederen of diensten via internet kochten, meldden dit. Daarna worden technische problemen (12 procent) bij het bestellen of betalen via internet genoemd. Ook zegt 9 procent van de e-shoppers dat ze het afgelopen jaar verkeerde of beschadigde goederen bezorgd kregen.

Lichte stijging digitale koopfraude

Het aantal online kopers die moeilijkheden ondervonden omdat bedrijven geen goederen of diensten in Nederland leverden is gestegen van 4 procent in 2015 naar 6 procent dit jaar. Een klein deel van de e-shoppers, 3 procent, zegt last gehad te hebben van digitale koopfraude. In 2015 was dit iets lager, 2 procent.