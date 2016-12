Meer woningen verkocht

In november 2016 registreerde het Kadaster 18.255 verkochte woningen. Dit is een stijging van 25,5% ten opzichte van november 2015 (14.545). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2016, is er sprake van een stijging van 5,3%.

Het Kadaster registreerde toen 17.339 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met november vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 32%. Bij appartementen is de stijging het minst met 22,8 %. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2016, zien we alleen een daling bij 2-onder-1 kapwoningen (-2,8%). De stijging is het grootst bij appartementen en vrijstaande woningen: beide 7,7%.

Provincies

Ten opzichte van november 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Flevoland met 46,7% en het kleinst in Noord-Holland met 8,9%. Vergeleken met oktober 2016 stijgen alle provincies, behalve Flevoland (-8,4%) en Zeeland (-8,2%).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in november 2016 met 22,5% toe ten opzichte van november vorig jaar, van 21.319 naar 26.125. Vergeleken met oktober 2016 (24.229) is er sprake van een stijging van 7,8%.