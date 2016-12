Tweederde oud-werknemers V&D weer aan het werk

Het grootste deel werkt in de detailhandel of in de horeca. Vooral jongeren zijn weer aan de slag. Ruim driekwart van deze groep is aan het werk. Voor de oudere werknemers is de situatie veel minder rooskleurig. Van hen werkt begin augustus minder dan een kwart. Dit blijkt uit een analyse van UWV op basis van de Polisadministratie, de centrale registratie voor loon- en inkomstengegevens in Nederland.

Ruim 60 procent van de oud-werknemers van V&D is jonger dan 25 jaar. Van deze groep heeft begin augustus een vijfde geen inkomsten uit werk of uitkering en ontvangt twee procent een WW-uitkering. Van de jongeren zonder werk of uitkering, bijna 1.400 in totaal, is uit de analyse niet op te maken wat ze doen. Driekwart van hen is jonger dan 20 jaar. Het is waarschijnlijk dat een belangrijk deel van hen (nog) een opleiding volgt. Van de werknemers in de leeftijd 25-50 jaar is begin augustus bijna tweederde aan de slag. 29 procent ontvangt een WW-uitkering en 8 procent heeft geen inkomsten uit werk of een uitkering.

50-plus

Het personeelsbestand van V&D bestond voor 14 procent uit 50-plussers. Bij de warenhuizen werkten ruim 1.100 werknemers van 50 jaar of ouder. Bij het onderdeel La Place ging het om 262 mensen. Een half jaar na het einde van V&D heeft ruim een vijfde (22 procent) een nieuwe baan. Tweederde ontvangt een WW-uitkering, tien procent heeft geen werk of uitkering en twee procent ontvangt een AOW-uitkering.