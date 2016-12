CBS: Consumenten geven meer uit

Consumenten hebben in oktober 2,7 procent meer besteed dan in oktober 2015, meldt CBS. Ze gaven vooral meer uit aan duurzame goederen als kleding en huishoudelijke apparaten.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in december wat slechter dan in oktober. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Consument geeft vooral meer uit aan kleding en huishoudelijke apparaten

Consumenten hebben in oktober vooral meer uitgegeven aan duurzame goederen, zoals kleding, schoenen, huishoudelijke apparaten en woninginrichting (8,1 procent). Daarnaast hebben consumenten 2,7 procent meer aan voedings- en genotmiddelen besteed.

Vorige week meldde CBS dat de detailhandel in oktober 5,4 procent meer heeft omgezet dan een jaar eerder. Ook dit cijfer is gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen. Het relatief warme weer speelde in september de kledingwinkels parten. Toen kromp hun omzet fors. In oktober echter groeide de omzet van kledingwinkels sterk.

Aan overige goederen, waaronder gas, hebben consumenten 0,2 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder.

Consumenten gaven aan diensten, zoals woninghuur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen 1,7 procent meer uit dan in oktober 2015. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.