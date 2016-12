Energierekening in 2017 gemiddeld 56,- euro duurder

In 2017 zal de energierekening met gemiddeld 56,- euro stijgen. Dat blijkt woensdag uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis.

Netbeheerkosten, belastingen en variabele tarieven

In 2017 stijgen de netbeheerkosten met gemiddeld € 13 per huishouden, de belastingen nemen € 23 toe en de variabele tarieven voor stroom en gas stijgen met gemiddeld € 20.

‘De prijsstijgingen gelden voor huishoudens met een variabel energiecontract. Voor consumenten met een vast contract nemen alleen de netbeheerkosten en belastingen toe,’ zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. Belangrijk is dat het om een gemiddelde stijging gaat.

‘Essent verlaagt komend jaar bijvoorbeeld haar tarieven voor stroom en gas. Hoeveel de energierekening precies stijgt, is dus afhankelijk van de energieleverancier,’ zegt Van der Veen.

Vereniging Eigen Huis is bij deze inventarisatie uitgegaan van een stroomverbruik van 3.500 kilowattuur en 1.500 kuub gas per huishouden, per jaar.