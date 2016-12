Veel mensen dumpen vet na bakken oliebollen het riool in

Dat vet gaat vrijwel niet het riool in, maar in de vetrecyclebak of de afvalbak. Toch blijft vet in het riool een probleem. Vet uit de koekenpan en andere resten zorgen voor een vet- en oliespoor en leiden tot verstoppingen in het riool en extra inspanning op de zuiveringsinstallaties voor afvalwater.

Daarom is Stichting RIONED een campagne gestart om te voorkomen dat mensen het vet in het riool dumpen nadat ze oliebollen hebben gebakken.

Frituurvet in de riolering kost onnodig veel geld. Gemeenten kost het jaarlijks 20 tot 40 miljoen euro om het riool gangbaar te houden. Maar ook de vervuilers betalen zelf wanneer thuis de boel verstopt raakt.

Volgens Hermans is inleveren van vet beter. "Zo kan er biobrandstof van gemaakt worden. Dat is goed voor onze portemonnee en voor het milieu." Waterschappen berekenden eerder dat de hoeveelheid vet die rond de jaarwisseling wordt verbruikt om oliebollen te bakken, voldoende is om ruim duizend keer om de aarde heen te rijden.