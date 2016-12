ABN Amro laat spaarrente dalen tot dieptepunt van 0,25 procent

De meeste banken geven nog een geringe rente van 0,30 procent op spaargeld dat direct op te nemen is. De ABN Amro schaaft hier vanaf 31 december nog een beetje vanaf en laat de rente dalen tot 0,25 procent.

Volgens HomeFinance.nl is dit een voorteken dat er bij de andere banken ook een ronde van renteverlaging zit aan te komen. Als één grote bank over de dam is, volgen er anderen. Desondanks kan het lonen om verder te kijken dan uw eigen bank. Zo geeft Nationale Nederlanden en Argenta een rente van 0,60 procent. Knab biedt op dit moment zelfs een rente van 0,70 procent.