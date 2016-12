UWV verwacht in de komende twee jaar 15.000 nieuwe banen in de detailhandel

Ruim 21 duizend mensen verloren in 2016 hun baan door een faillissement in de detailhandel. Desondanks verwacht UWV dat de werkgelegenheid in de sector met zo’n 7.500 werknemersbanen per jaar zal toenemen in 2017 en 2018.

Ook zal de vacaturemarkt naar verwachting verder aantrekken. De groei zal zich vermoedelijk met name voordoen in het MKB en in webwinkels. De traditionele winkelketens en warenhuizen staan nog altijd onder druk. Dit staat in een vandaag gepubliceerd UWV-rapport over de werkgelegenheid in de detailhandel.

Wankele warenhuizen en winkelketens

Veel grote detaillisten hebben dit jaar hun personeelsbestand moeten afslanken. Ook zijn er in 2016 veel winkels en ketens failliet gegaan, waaronder V&D en schoenenketen Macintosh. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er meer dan 400 faillissementen uitgesproken in de detailhandel. Tot en met november 2016 zijn ruim 21 duizend mensen hun baan kwijtgeraakt door een faillissement in de detailhandel. Bijna 18 duizend hiervan zijn afkomstig uit grote winkels en ketens. Vorig jaar ging het nog om bijna 8 duizend aangevraagde faillissementsuitkeringen in de sector.

Het verdwijnen van traditionele winkelketens en warenhuizen heeft te maken met het veranderende koopgedrag van consumenten. Door de opkomst van webwinkels verschuift de functie van warenhuizen voor een deel naar het internet. Consumenten die nog wel naar fysieke winkels gaan, doen dit vaak alleen nog als deze winkels waarde kunnen toevoegen aan het winkelen, zoals het bieden van persoonlijk advies en goede service.