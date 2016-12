Opnieuw hogere prijzen industrie

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in november 0,8 procent hoger dan in november 2015, meldt CBS. De stijging is kleiner dan in oktober. Toen waren de producten van de industrie voor het eerst in ruim twee jaar duurder dan een jaar eerder. Exclusief de aardolie-industrie was in november de prijsstijging in de industrie ook 0,8 procent.

Hogere olieprijzen, hogere afzetprijzen

In november kostte North Sea Brent bijna 44 euro per vat. Dat is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. In oktober kostte North Sea Brent olie ruim 46 euro per vat, ruim 6 procent meer dan in oktober 2015.

Producten van de aardolie-industrie waren in november 0,3 procent duurder dan in november 2015. Een maand eerder was de prijsstijging 7 procent. Het prijsverloop in deze sector hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie.

Producten van de voedingsmiddelenindustrie waren 3,9 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de prijzen van de producten van de basismetaal-, de metaalproducten- en de auto-industrie lagen hoger dan een jaar eerder. Dat hangt onder meer samen met de prijsontwikkeling van agrarische grondstoffen en metalen. De prijzen in de machine-, de rubber- en kunststof- en de chemische industrie lagen daarentegen lager dan een jaar eerder.