Fusie tussen Ziggo en Vodafone rond

Het bedrijf heeft op oudejaarsdag laten weten dat de fusie rond is. Onder VodafoneZiggo Group Holding BV vallen voortaan de activiteiten van Ziggo en Vodafone Nederland.

Liberty Global (die tot gister de enig aandeelhouder van Ziggo was) en Vodafone Group (die tot gister enig aandeelhouder van Vodafone Nederland was) kondigden dit vanmiddag aan, zo meldt mediamagazine.nl.

Het nieuwe fusiebedrijf start wel met een schuldenlast van 10 miljard. Ziggo alleen had al 7,7 miljard euro aan schulden. Dit brengt het magazine naar buiten op basis van het aangekondigde persbericht.

De merken Vodafone en Ziggo zullen blijven bestaan. Het is nog niet duidelijk of er ook iets voor bestaande klanten verandert. Er zullen wel nieuwe abonnementen worden aangeboden waarin vast internet via het Ziggo-netwerk en mobiel internet via het Vodafone-netwerk is inbegrepen.