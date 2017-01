Aantrekkende huizenmarkt ook goed voor woonwinkels

Dat de huizenmarkt het een stuk beter doet is de laatste tijd steeds duidelijker geworden. Dit is goed nieuws voor huizeneigenaren, maar ook voor de woonwinkels. Sinds de huizenmarkt aantrekt, verkopen zij ook veel meer items.

In de Randstad is dit fenomeen het duidelijkste zichtbaar. Daar steeg de omzet van woonwinkels met ongeveer 15 procent in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Meer omzet woonwinkels door verhuizingen

Een verhuizing betekent vaak dat er nieuwe meubels nodig zijn. Hierdoor stijgt de omzet van de woonwinkels dus. Naast meubels, worden er natuurlijk ook gordijnen, keukens en interieuraccessoires gekocht. Ook badkamerproducten en sanitair zijn populaire aankopen, te koop bij bijvoorbeeld Tegeldepot.nl. Doordat er steeds meer huizen verkocht worden, kunnen huiseigenaren, die hun huis te koop hadden staan, ook gaan verhuizen. Dit betekent dus dat ook zij nieuwe spullen kopen voor het interieur.

Het consumentenvertrouwen is gestegen

Mede door de aantrekkende huizenmarkt, is ook het consumentenvertrouwen gestegen. Hierdoor hebben klanten er meer vertrouwen in om op dit moment grote uitgaven te gaan doen. Ook dat gegeven is terug te zien in de gestegen omzet van de woonwinkels. De klanten hebben het gevoel dat zij meer geld kunnen uitgeven, waardoor zij dit ook gaan doen.

Cijfers

Brancheorganisatie INRetail heeft onderzoek gedaan naar de stijgende omzet. Uit deze woonwinkelmonitor kwam naar voren dat de woonwinkels veel meer artikelen verkochten. In de eerste negen maanden van het jaar 2016 was het aantal verkochte spullen 7,6 procent hoger dan de verkoopcijfers in dezelfde maanden van 2015 aangaven.