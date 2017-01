Pensioenfonds ABP verlaagt pensioen niet in 2017

De pensioenen worden dit jaar niet verlaagd bij pensioenfonds ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad wordt in de loop van januari berekend. Op 27 januari weten men de definitieve cijfers. 'We weten nu al zeker dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is' aldus het pensoenfonds.