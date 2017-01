'Flinke groei aantal passagiers Air France-KLM'

In december 2016 heeft Air France-KLM in totaal 7,2 miljoen passagiers vervoerd.

Dat waren er 7,6 procent meer dan in december 2015. Dit heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt, zo weet het AD. Het aantal passagiers bij Air France steeg met drie procent in vergelijking met december 2015. Bij KLM ging het nog beter. Daar steg het aantal passagiers in december met ruim 8 procent ten opzichte van december vorig jaar.

Het aantal passagiers groeide bij Air France-KLM in 2016 naar 93,4 miljoen reizigers. Dat is een toename van vier procent.

Transavia zag het aantal passagiers in de laatste maand van 2016 met ruim een derde oplopen, tot 800.000.