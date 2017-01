Doorbraak in Verenigde Staten voor 'Eindhovense' VDL Groep

'De orders die het internationale industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven in 2016 heeft binnengehaald in de Amerikaanse automobielindustrie gaan vanaf 2017 zijn beslag krijgen', aldus de VDL Groep.

BMW en Volvo Cars

VDL Groep gaat vanaf januari 2017 de geautomatiseerde productielijnen leveren voor de nieuwe fabrieken van BMW, Volvo Cars en nieuwe klanten in de Verenigde Staten die niet met naam mogen worden genoemd. Het productieautomatiseringsbedrijf van VDL Groep, VDL Steelweld met het hoofdkantoor in Breda, gaat voor deze autofabrikanten productieautomatisering leveren waarin meer dan 800 robots zijn verwerkt. Met het werk van VDL Steelweld in de VS in 2017 is een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

Vestigingen

BMW en Volvo bouwen nieuwe autofabrieken in South Carolina. Om voet aan de grond te krijgen én te houden bij deze en andere autofabrikanten in Amerika dienen ook toeleveranciers zelf in de VS gevestigd te zijn. Daarom heeft VDL Steelweld in 2016 drie vestigingen in de VS geopend, in Fremont (Californië), Detroit (Michigan) en Spartanburg (South Carolina). VDL Steelweld verwacht dan ook snel te kunnen groeien in de VS.

'VDL Steelweld is in Europa al jaren een belangrijke leverancier van onder meer Ford, Volvo, BMW en Jaguar Landrover', vertelt directeur Peter de Vos van VDL Steelweld. 'Dat heeft zich vervolgens uitbetaald in vertrouwen van fabrikanten om ook te gaan leveren voor hun fabrieken in de VS. En die ervaring heeft er weer toe geleid dat wij ook voor Amerikaanse klanten in de Verenigde Staten aan de slag gaan.'

Handelsmissie

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en prins Constantijn van Oranje brengen tot en met dinsdag 10 januari 2017 een handelsmissie aan de westkust van de Verenigde Staten. Doel van het bezoek is het beter positioneren van Nederlandse bedrijven, hen helpen met het vinden van partners, investeerders en kennisinstellingen en tegelijkertijd de samenwerking met Amerikaanse bedrijven versterken.

Tijdens deze 97e handelsmissie van het kabinet verkennen ruim honderd meegereisde Nederlandse bedrijven mogelijkheden om nauwer samen te werken met Amerikaanse partners onder meer rond elektrische mobiliteit. Een delegatie uit de handelsmissie zal dinsdag een bezoek brengen aan het VDL-kantoor in Fremont.