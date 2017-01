'Groei KLM belemmerd door Schiphol'

Dit zegt KLM-topman Pieter Elbers in het Algemeen Dagblad (AD). De belemmering van de groei is volgens Elbers niet goed voor KLM, maar ook niet voor de economie. Afgelopen maandag maakte Schiphol bekend dat het in 2016 een recordaantal van 83,6 miljoen passagiers heeft verwerkt. Dat is vijf procent meer dan in 2015. Het aantal vliegbewegingen steeg met ruim 6 procent naar 479.000.

Meer vluchten van en naar Schiphol

Elbers wil nu graag een hoger aantal vluchten van en naar Schiphol dan eerder afgesproken in het Alders-akkoord in 2008. In dat akkoord is het maximaal aantal vluchten vastgelegd tot 2020. Het aantal vliegbewegingen kwam vorig jaar uit op 479.000. En dat is nog maar vier procent onder het afgesproken plafond van 500.000 vluchten, zoals in het akkoord staat. Dat zou als gevolg hebben dat de luchthaven in de komende jaren nauwelijks kan groeien en dat geldt dan ook voor KLM.

Elbers in de krant: 'Als Schiphol inderdaad op slot gaat, hebben we een probleem. Net nu we als bedrijf weer investeren in nieuwe vluchten en bestemmingen, dreigen we in de knel te komen.'

In een reactie zegt Schiphol in de krant dat airlines ook zagen dat het plafond van 500.000 in zicht kwam, en daarom snel de beschikbare plekken hebben gekaapt. 'Dat kon dankzij de goede marktcondities, de lage olieprijs en doordat er veel vlootcapaciteit beschikbaar is', aldus Schiphol.