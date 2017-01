FNV: Pluimvee cao is race naar beneden en leidt tot tweedeling werknemers

‘We gaan ons opmaken voor acties. Het is een asociaal akkoord dat leidt tot een verdere race naar beneden en tot een enorme ongelijke behandeling op de werkvloer’, zegt FNV-onderhandelaar Jan Verhoeven. De cao is afgesloten door werkgeversvereniging Nepluvi en CNV Vakmensen.

Steeds slechtere arbeidsvoorwaarden

De duizenden werknemers van bedrijven waar pluimvee wordt geslacht en verwerkt, zitten sinds mei 2014 zonder cao. Verhoeven: ‘Nadat de vorige cao afliep, heeft werkgeversvereniging Nepluvi al verslechteringen ingevoerd voor uitzendkrachten en nieuwe werknemers in dienst. Hun aanvangssalarissen werden teruggezet op het wettelijk minimumloon. Zij kregen al gauw 500 euro per maand minder. We hebben ons hier altijd tegen verzet. In de nieuwe cao is voor uitzendkrachten en nieuwe werknemers in dienst ook het mes gezet in de toeslagen voor bijzondere uren. Zij krijgen in de praktijk al gauw 30% minder toeslag. Het gaat dan om het afschaffen van de toeslagen voor werken vóór 06.00 uur en na 18.00 uur. Ook zijn voor deze groepen de zaterdag- en zondagtoeslagen vrijwel gehalveerd. In de nieuwe cao kunnen jongere- en nieuwe werknemers ook verplicht worden veel meer zaterdagen te werken dan de huidige oudere werknemers. Wie pech heeft kan elke zaterdag opdraven. Hier gaan we natuurlijk nooit mee akkoord.’

Tweedeling onder werknemers

Door de nieuwe cao ontstaat een ongelijke behandeling op de werkvloer tussen jongere- en oudere werknemers en ingeleend en eigen personeel. ‘Dat vinden onze leden a-sociaal’, aldus Verhoeven.

Acties

Ook met pluimveeverwerker Plukon, één van de drie multinationals in de sector, heeft de FNV problemen over een nieuwe bedrijfs-cao. Eind 2016 werden al verschillende acties gehouden bij een aantal vestigingen van Plukon.

Pluimvee cao

De cao Pluimvee industrie geldt voor ongeveer 5000 werknemers verdeeld over zo’n 100 bedrijven. De sector maakt veel gebruik van flexwerkers. In de sector werken ook nog zo’n 3.000 uitzendkrachten. De verslechteringen in de pluimvee cao gelden ook voor hen.