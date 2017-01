Koekjes- en chocoladefabrikant Verkade schrapt 87 banen

De koekjes- en chocoladefabrikant Koninklijke Verkade in Zaandam schrapt 87 van de 296 banen.

Vooral op de productieafdeling. Ook krijgen enkele personeelsleden een nieuwe functie. Dit heeft het bedrijf vrijdagochtend bekendgemaakt, zo melden verschillende media. . De reden voor de ontslagen ligt in het feit dat de afzet is gedaald, vooral voor de Engelse en Amerikaanse markt. Verkade wil zich nu meer gaan richten op Europa. Het Britse moederbedrijf Pladis heeft in 13 landen fabriken en er werken wereldwijd zo'n 26.000 mensen.

Vakbond FNV zegt geschrokken te zijn van de omvang van het banenverlies. De komende weken gaat Verkade het socaal plan bespreken met de ondernemingsraad en de vakbonden.