Meer vrouwen economisch zelfstandig

Mannen verdienen gemiddeld nog steeds meer dan vrouwen, maar de verschillen in salaris worden kleiner. Dit schrijft Jet Bussemaker zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel vrouwen vooral parttime werken, wordt de deeltijdbaan wel steeds groter. Van de werkende vrouwen heeft 73 procent een deeltijdbaan. Na de geboorte van een kind ging in 2007 46 procent van de vrouwen korter werken, in 2010 is dat nog 36 procent. Bussemaker: 'Deze beweging naar meer gelijkheid stemt voorzichtig positief, maar de percentages zijn duidelijk, we zijn er nog niet.’