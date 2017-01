John de Mol wil de Telegraaf Media Groep kopen

Het bedrijf heeft een bod uitgebracht en biedt 5,90 euro per aandeel. Dat is 65 cent meer dan het Belgische Mediahuis en VP Exploitaties tot nu toe geboden hebben. Talpa nodigt de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TMG uit om op korte termijn in gesprek te treden over het voorstel, met het doel om overeenstemming te bereiken over een aanbevolen bod op alle uitstaande TMG Aandelen.

John de Mol, eigenaar Talpa:

“Ik heb een groot geloof in TMG als verzameling van een aantal sterke Nederlandse merken en de potentie van deze onderneming. Ik denk dat het goed is als de onderneming in private handen komt want uit ervaring weet ik dat een beursnotering de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt. Door de toevoeging van het belang in Talpa Radio en SBS Nederland ontstaat er een onderneming die een betere positie verwerft in een snel veranderend medialandschap. Het is mijn doel om dit gerespecteerde mediabedrijf voor Nederland te behouden en verder uit te bouwen.”

Achtergrond Voorstel

Met dit voorstel reageert Talpa op het bod dat door Mediahuis N.V. en VP Exploitatie N.V. (gezamenlijk, het “Consortium”) is aangekondigd op 14 december 2016. John de Mol controleert op dit moment een belang van 20.59% in TMG. Na het evalueren van het bod is Talpa tot de conclusie gekomen dat het bod van €5.25 van het Consortium (het “Consortium Bod”) niet getuigt van een sterk geloof in de kracht van TMG, de potentie van TMG en onze nationale mediasector. Bovendien is TMG van strategisch belang voor Talpa en is verkoop van het belang in TMG daarom geen optie. Talpa is ervan overtuigd dat haar voorgenomen bod voor alle stakeholders van TMG aantrekkelijk is.

Strategische Overwegingen

Talpa heeft een duidelijke visie voor TMG en de Nederlandse mediasector. TMG is een verzameling van sterke en unieke mediamerken in Nederland. Talpa wenst deze verzameling in één mediabedrijf te behouden en in combinatie met Talpa activiteiten verder uit te bouwen.

Door TMG en Talpa samen te voegen (de “Combinatie”) ontstaat een nieuw onafhankelijk Nederlands mediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online content:

De succesvolle samenwerking tussen TMG en Talpa is reeds bewezen door het samenwerkingsverband dat vorig jaar is aangegaan tussen beiden op het gebied van radio. Talpa gelooft in een multimediabedrijf dat flexibel is om in te spelen op het snel veranderende medialandschap.

Financiering

Het Bod zal volledig gefinancierd worden uit direct beschikbare geldmiddelen bij Talpa. Talpa beschikt verder over afdoende financiële middelen om te investeren in de toekomstige strategie van de Combinatie.

Talpa Holding

Talpa Holding, het mediabedrijf van John de Mol, is onder meer eigenaar van Talpa Radio, dat met de zenders 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica het grootste muziek entertainment bedrijf van Nederland vormt. Ook houdt Talpa Holding een belang van 33% in SBS Nederland, dat vier TV-zenders exploiteert: SBS6, SBS9, NET5 en Veronica.