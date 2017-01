VVN en TLN gaan gebruik smartphone in de (vracht)auto te lijf

Met dit initiatief geven de organisaties opvolging aan de oproep van verkeersminister Melanie Schultz om smartphonegebruik in motorvoertuigen technisch onmogelijk te maken.

Smartphone gebruik groot gevaar verkeersveiligheid

Uit de meest recente verkeersveiligheidsonderzoeken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt een enorme toename van verkeersongevallen door het gebruik van de smartphone in het verkeer. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling die debet is aan de stijging van het aantal verkeersslachtoffers. Minister Schultz heeft niet voor niets het onderwerp als topprioriteit bestempeld voor haar verkeersveiligheidsbeleid. Veilig Verkeer Nederland, TLN en SafeDrivePod vragen gezamenlijk aandacht voor het ongewenste gebruik van smartphones tijdens verkeersdeelname en de bewustwording als het gaat om het belang van het verhogen van de aandacht op de weg. De partners willen zoveel mogelijk bedrijven betrekken die (vracht) auto’s op de weg hebben.

SafeDrivePod

De SafeDrivePod blokkeert alle tekstfuncties van de smartphone zodra een voertuig rijdt. Het apparaat zelf bestaat uit een zender ter grootte van een muntstuk dat eenmalig wordt gekoppeld aan de smartphone. Wagenparkbeheerders kunnen het gebruik van de SafeDrivePod monitoren voor hun eigen telefoon-voertuigcombinaties. Ook bij de Tweede Kamer is al meerdere malen aangedrongen op het realiseren van techniek waarbij de smartphone automatisch een aantal functies uitzet. Die techniek is nu beschikbaar in de vorm van SafeDrivePod.

Rol Veilig Verkeer Nederland en TLN

Veilig Verkeer Nederland en TLN gaan de SafeDrivePod actief onder de aandacht brengen van ondernemers die verantwoordelijkheid dragen voor de verkeersveiligheid van hun chauffeurs en andere weggebruikers. VVN en TLN zijn van mening dat het apparaat dé technische oplossing kan zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland.

Felix Cohen, directeur Veilig Verkeer Nederland: “Het aantal verkeersdoden stijgt jaarlijks, met name als gevolg van afleiding door het gebruik van de smartphone. Dat er een technische oplossing beschikbaar is die de afleiding voorkomt, maakt het voor VVN logisch om deze samenwerking aan te gaan”.

Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland: “Tekstberichten op een smartphone vormen in het verkeer een verleidelijke bron van afleiding. Zulke afleiding willen we vanuit onze bijzondere verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid in het vrachtverkeer over de weg hoe dan ook voorkomen.

Paul Hendriks, directeur SafeDrivePod: “Het is een prachtig moment in ons streven naar een betere verkeersveiligheid om nu de samenwerking met VVN en TLN te kunnen starten. Het zijn beide zichtbare en krachtige organisaties die in staat zijn maatschappelijke veranderingen te versnellen.

​

Lidy van Hout, HR directeur G4S: "Als veiligheidsbedrijf werkt G4S dagelijks aan een veilige werk-, woon- en leefomgeving voor haar klanten en medewerkers. Dagelijks hebben wij gemiddeld 800 voertuigen op de weg. Naast een road safety programma dat wij onze medewerkers aanbieden, is de SafeDrivePod een mooie preventieve oplossing om de kans op ongelukken te verkleinen."