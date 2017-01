800 banen erbij bij VLD Nedcar

Het bedrijf in het Limburgse Born gaat er de BMW X1 bouwen. Dit melden verschillende media woensdag. VDL Nedcar tegen RTL Nieuws: 'Vanwege de wereldwijde vraag naar de BMW X1 is extra productiecapaciteit nodig als aanvulling op de productie van de BMW-fabriek in het Duitse Regensburg.' Het X1 model is zo populair dat de Duitsers de vraag niet aankunnen.

Van de nieuwe medewerkers die worden opgeleid, heeft een deel nu een uitkering. De meeste nieuwe werknemers komen uit Limburg, de rest uit de Belgische en Duitse grensstreek.In de fabriek in Born worden wel al drie Mini-modellen gemaakt, ook een automerk van het BMW-concern.