ABP: komende vijf jaar pensioen niet of nauwelijk omhoog

In het vierde kwartaal verbeterde de financiële situatie van ABP aanzienlijk. De actuele dekkingsgraad steeg naar 96,6%. Dat niveau ligt ruim boven de kritische grens waarbij pensioenen verlaagd zouden worden. Dat is volgens het ABP in 2017 niet aan de orde.

‘Ik ben blij dat we de pensioenen in 2017 niet hoeven te verlagen. Tegelijkertijd moet ik daarbij zeggen dat de kou niet uit de lucht is. Verlagingen in de komende jaren zijn niet uit te sluiten. De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen staan. De grilligheid van de renteontwikkeling is daarin heel bepalend’, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Rentontwikkeling

De verbetering van de financiële situatie is vooral te danken aan de renteontwikkeling in het vierde kwartaal. Door de rentestijging verminderden de verplichtingen met 25 miljard euro. Aan de andere kant maakte we een rendement van 9,5% over 2016, waarvan 0,4% in het laatste kwartaal.

Vooruitblik

ABP schat nu in dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig. Dat is aan de orde als eind 2017 de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens zakt. Of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft.