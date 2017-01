Hersteltermijn pensioenfondsen blijft ongewijzigd

Maar 0,1% gepensioneerden gekort

Maximaal vijf fondsen van de in totaal 290 fondsen voeren mogelijk dit jaar een korting door van minder dan 1%. Deze fondsen tellen in totaal minder dan 25.000 deelnemers (0,1% van het totaal), waarvan minder dan 4.000 mensen gepensioneerd zijn.

Dekkingsgraad 2016 op 102%

De gemiddelde dekkingsgraad eind 2016 is circa 102%. Dat is min of meer gelijk met het niveau op eind 2015. Sociale partners, toezichthouders, fondsen en kabinet houden de pensioenontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Er zijn door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorbereidingen getroffen om het stelsel bestendiger te maken.