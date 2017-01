Ruim 11.000 extra banen in Nederland door buitenlandse investeringen

350 buitenlandse investeerders zoals Oracle en Danone zorgden afgelopen jaar voor 11.398 extra banen in Nederland. Samen waren deze bedrijven goed voor 1,74 miljard euro aan investeringen in onze economie.

Deze banen en investeringen zijn binnengehaald door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), samen met verschillende regionale partners. Zij werken samen binnen het collectief Invest in Holland. Dit het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt.

Minister Kamp van EZ: “Deze mooie cijfers bevestigen opnieuw dat Nederland een aantrekkelijk land voor buitenlandse bedrijven is. Onze bevolking is hoogopgeleid, we hebben een uitstekende logistiek en infrastructuur en onze digitale voorzieningen behoren tot de wereldtop. We hebben het internationaal bedrijfsleven dus veel te bieden. Dat blijkt ook uit de meer dan 900.000 arbeidsplaatsen die in ons land afkomstig zijn van buitenlandse bedrijven.” De minister vervolgt: “Buitenlandse investeringen zijn en blijven belangrijk voor ons land. Ze laten de Nederlandse economie verder groeien en helpen elk jaar vele duizenden mensen aan werk. Om aantrekkelijk te blijven is het zaak dat we onze economie open en ons vestigingsklimaat concurrerend houden.”

Het werk van het NFIA valt mede onder verantwoordelijkheid van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS): “De NFIA en de Nederlandse ambassades en posten wereldwijd bewijzen hun meerwaarde met deze resultaten. Nederland is een aantrekkelijk en solide land om in te investeren en dat moet je actief uitdragen. Zo zetten we dit jaar in het Verenigd Koninkrijk meer mensen in. Om internationale bedrijven optimaal te informeren die naar aanleiding van de Brexit naar Nederland kijken. Want we willen volgend jaar natuurlijk weer zulke mooie resultaten zien.”

NFIA: record aantal investeerders

De NFIA is binnen Invest in Holland verantwoordelijk voor 7.570 van de 11.398 banen. In 2016 wist de NFIA een recordaantal van 227 buitenlandse investeerders naar Nederland te halen, samen goed voor 1,47 miljard euro aan investeringen. Uit de NFIA-cijfers blijkt verder dat de meeste nieuwe banen in distributiecentra (2.092), in de productie (1.475), op hoofdkantoren (1.218) en in servicecentra (1.097) ontstaan. Zo maakte Oracle afgelopen jaar bekend dat het bedrijf in Amsterdam een servicecentrum voor clouddiensten opent. Danone bouwt een nieuwe fabriek in Cuijk voor o.a. babyvoeding, de Britse witgoedretailer AO World is gestart met de distributie vanuit Utrecht en de Indiase rijstproducent LT Foods gaat op de Rotterdamse Maasvlakte zilvervliesrijst bewerken en verspreiden.

Meeste investeringen uit VS

De meeste ‘buitenlandse’ banen zijn, net als in 2015, gecreëerd door bedrijven uit de Verenigde Staten. Afgelopen jaar ging het om 4.057 banen, die gepaard gaan met 768 miljoen euro aan investeringen, zo blijkt uit de cijfers van de NFIA. Na de VS volgen Groot-Brittannië, China, Japan en Frankrijk. In de ICT-sector kwamen er in 2016 het meeste banen bij door buitenlandse investeringen, in totaal ging het om 1.460 banen. De lijst van extra banen per sector wordt gevolgd door de sectoren life sciences & gezondheid (986 banen), transport & logistiek (759 banen) en agri-food (751 banen).

Voor 2017 breidt de NFIA de capaciteit uit in Groot-Brittannië, de VS en in Canada. Daarmee speelt het agentschap in op de veranderende internationale context. Inhoudelijk blijft de focus ook komend jaar liggen op hoogwaardige Nederlandse sectoren als de chemie, life sciences & health, agrifood, high tech en ICT.