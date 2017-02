´Nepproducten via Bol.com voor verkoop aangeboden´

Dit schrijft het AD woensdag. Er zijn tegen bedrijven die op bol.com nepartikelen verkopen in het afgelopen jaar 20 zaken aangespannen. Door middel van testaankopen is vastgesteld dat het om namaakproducten gaat.

Rotte appels

Het gaat dan om producten als batterijen en oortjes voor mobieltjes. Zo bleken oplaadsnoertjes voor iPhones niet van Apple te zijn en ze functioneerden ook niet. Nepbatterijen kunnen gevaarlijk zijn en ontploffen, zo stel React. Volgens bol.com komt het inderdaad voor dat verkopers zich niet aan hun voorwaarden of de wet houden. Maar het is moeilijk te achterhalen hoeveel namaakproducten precies online verhandeld zijn via bol.com, omdat niet duidelijk is hoeveel de betrokken bedrijven hadden ingekocht. Bjørn Grootswagers van React, voorheen Stichting Namaakproducten in de krant: 'Voorzichtigheidshalve ga ik uit van duizenden, maar dit kunnen er ook meer zijn. Omdat bol.com goed aangeschreven staat, schrikt Grootswagers van de hoeveelheid nepartikelen. 'Er zitten flink wat rotte appels tussen.'

Namaakproducten niet zonder gevaar

Verkopers hebben tegenover het AD verklaard dat bol.com weinig zou doen tegen malafide handelaren. Grootswagers wijst op de gevaren van nepproducten: 'Merkproducten worden eerst uitvoerig getest, terwijl namaakproducten uit allerlei fabriekjes komen die maar wat in elkaar flansen.' Een verkoper vult aan: 'Het gaat om ongecertificeerde accu's en batterijen die huisbranden tot gevolg kunnen hebben.'

Reactie Bol.com

In een reactie op ons artikel en het artikel in het Algemeen Dagblad laat woordvoerder van bol.com Marjolein Verkerk het volgende weten:

'Wij hebben geen samenwerkingsovereenkomst en contact met React, dus wij krijgen niet standaard een melding van de partijen die zij onderzoeken en aanspreken. Zij spreken partijen die deze producten verkopen direct aan, dat gaat niet via bol.com. Het aantal duizenden herkennen wij niet. We hebben daar geen informatie over verkregen. Daarnaast delen wij onze verkoopgegevens niet extern, dus spreken van producten die via ons verkocht zijn is niet mogelijk. Wij werken met meer dan 14.000 verkooppartners die miljoenen artikelen via ons verkopen.'

'In het artikel wordt aangegeven dat wij ‘toegeven’ dat we niet dagelijks het assortiment en onze partners controleren. Het betreft geen toegeven. We hebben in onze reactie zelf aangegeven bij AD dat het juist een bewuste keuze is en ons beleid om niet dagelijks iedereen te controleren. Wij vertrouwen erop dat verkopers op de juiste manier handelen en niet bewust voorwaarden en wetten overtreden. '

Over het beleid van bol.com ten aanzien van nepartikelen laat bol.com weten:

'Sinds 2011 kunnen andere winkeliers/ondernemers via bol.com verkopen. Hun aanbod is een aanvulling op de artikelen die bol.com zelf op voorraad heeft. Op dit moment hebben ruim 14.000 partijen aanbod op bol.com staan en verkoopt bol.com in totaal zo’n 15 miljoen artikelen. Wij hebben bijna 7 miljoen actieve klanten in Nederland en België.'

'Uiteraard vinden wij het heel belangrijk dat onze klanten bij een aankoop via 1 van onze verkooppartners dezelfde service krijgen als wanneer zij een artikel kopen uit ons eigen assortiment. Daarom hebben wij voorwaarden opgesteld voor onze verkooppartners. Er staat o.a. in deze voorwaarden dat je geen nepartikelen mag verkopen en geen artikelen mag verkopen die in strijd zijn met de geldende regel- en wetgeving. Helaas komt het een enkele keer voor dat een verkoper zich niet aan onze voorwaarden en/of de wet houdt.'

'Als wij van onze klanten of partners serieuze aanwijzingen krijgen voor mogelijke misbruik dan starten wij een onderzoek om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van het overtreden van onze voorwaarden. Zo was er onlangs een incident waarbij een merkeigenaar ons attendeerde op een mogelijk nepartikel. Wij hebben middels een proefbestelling en onderzoek van de merkeigenaar kunnen vaststellen dat het inderdaad een nepartikel betrof. Vervolgens hebben wij alle klanten benaderd die dat artikel bij ons hebben gekocht, we hebben het artikel teruggenomen, uit onze winkel gehaald en de betreffende klanten het aankoopbedrag teruggegeven. Dit proces volgen we als we er zeker van zijn dat het een nepartikel betreft, of dat het vermoeden groot is. In dit geval was de verkoper er zelf niet bewust van en lag de oorzaak bij zijn leverancier. De verkoper heeft dan ook alle kosten vergoed.'

'Met 14.000 verkopers en miljoenen artikelen hebben wij ervoor gekomen om niet iedere verkoper dagelijks actief te controleren op het naleven van onze voorwaarden. Wij vertrouwen erop dat verkopers op de juiste manier handelen en niet bewust voorwaarden en wetten overtreden. Indien dit wel het geval is dan betreft het een incident en zelfs niet altijd een bewuste actie. Dit neemt niet weg dat wij in het verder ontwikkelen van ons verkoopplatform eraan werken om onze processen tegen imitatie, onveilige artikelen en overig misbruik te verbeteren.

Zo werken we aan een programma waarbij we op basis van onze eigen data en feedback van klanten/partners in de toekomst betere voorspellende analyses kunnen maken waardoor het opsporen van misbruik makkelijker wordt. Meldingen van klanten vormen altijd een goede bron. Waar mogelijk proberen we deze zo goed mogelijk op te volgen, maar de kans bestaat dat niet alles ontdekt wordt. Daarnaast bestaat de kans dat een leverancier/verkoper de producten ook via andere kanalen verkoopt. Overigens mogen klanten artikelen die gekocht zijn bij een van onze partners altijd retourneren (binnen zichttermijn) en krijgen dan hun geld terug via bol.com.'