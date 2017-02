´Veel nepproducten verkocht via Bol.com´

Dit schrijft het AD woensdag. Er zijn tegen bedrijven die op bol.com nepartikelen verkopen in het afgelopen jaar 20 zaken aangespannen. Door middel van testaankopen is vastgesteld dat het om namaakproducten gaat.

Rotte appels

Het gaat dan om producten als batterijen en oortjes voor mobieltjes. Zo bleken oplaadsnoertjes voor iPhones niet van Apple te zijn en ze functioneerden ook niet. Nepbatterijen kunnen gevaarlijk zijn en ontploffen, zo stel React. Volgens bol.com komt het inderdaad voor dat verkopers zich niet aan hun voorwaarden of de wet houden. Maar het is moeilijk te achterhalen hoeveel namaakproducten precies online verhandeld zijn via bol.com, omdat niet duidelijk is hoeveel de betrokken bedrijven hadden ingekocht. Bjørn Grootswagers van React, voorheen Stichting Namaakproducten in de krant: 'Voorzichtigheidshalve ga ik uit van duizenden, maar dit kunnen er ook meer zijn. Omdat bol.com goed aangeschreven staat, schrikt Grootswagers van de hoeveelheid nepartikelen. 'Er zitten flink wat rotte appels tussen.'

Namaakproducten niet zonder gevaar

Verkopers hebben tegenover het AD verklaard dat bol.com weinig doet tegen malafide handelaren. Grootswagers wijst op de gevaren van nepproducten: 'Merkproducten worden eerst uitvoerig getest, terwijl namaakproducten uit allerlei fabriekjes komen die maar wat in elkaar flansen.' Een verkoper vult aan: 'Het gaat om ongecertificeerde accu's en batterijen die huisbranden tot gevolg kunnen hebben.'