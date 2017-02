Nederland krijgt meevaller uit Brussel: 124 miljoen euro

Dit heeft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, zo meldt onder meer RTL Nieuws. De netto teruggave is deels het gevolg van een nieuwe manier van het berekenen van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). De omvang van de Nederlandse economie is in de jaren 2013 en 2014 te groot ingeschat. Wat Nederland aan Brussel moet betalen is voor een groot deel gebaseerd op het zogenoemde Bruto Nationaal Inkomen. Nu blijkt dat het BNI in 2013 en 2014 0,3 procent en 1,5 procent te hoog werd ingeschat.

Het bedrag van 124 miljoen euro wordt verrekend met de Nederlandse contributie aan de EU in 2017.