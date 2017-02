Rabobank: Nexit niet goed voor economie Nederland

In een donderdag gepubliceerd rapport stellen economen van de Rabobank dat een Nexit behoorlijk wat geld gaat kosten. Volgens hen beweren politici die zeggen dat Nederland zonder economische problen de Europese Unie kan verlaten, onzin,

De bank voorspelt dat als de EU uiteen zou vallen, de Nederlandse economie met 10 tot 15 procent zou krimpen en de werkloosheid zou verdubbelen. Dit melden onder anderen de NOS en RTL Nieuws donderdag.

Vier mogelijke toekomstscenario's

In de afgelopen maanden hebben tien economen van de bank onderzocht wat de economische gevolgen zijn van vier richtingen die Nederland de komende tijd op kan gaan: meer of juist minder samenwerken met anderen Europese landen en meer of juist minder bevoegdheden voor de unie. De vier toekomstscenario's kunnen ook worden omschreven als 'doormodderen', 'uiteenvallen', 'verdieping' en 'twee snelheden'.

Het scenario van 'doormodderen', oftewel het doorzetten van de huidige situatie is niet eens zo'n slechte optie zo blijkt, maar zal op lange termijn niet houdbaar zijn. Want als er niets verandert, zal de EU uiteindlijk afstevenen op desintegratie en zal de Eurozone vallen en vervolgens ook de Europese Unie als geheel. Volgens de economen zal in Nederland de economische groei dan sterk afnemen , de werkloosheid verdubbelenverliezen op buitenlandse valuta zal ook de dekkingsgraad van de pensioenfondsen dalen.

Nexit

Als Nedelrand zelf uit de EU zou stappen, een Nexit, zouden de kosten volgens chef-econoom RaboResearch Wim Boonstra nog veel hoger liggen, zo weet RTL Nieuws. Hij stelt dat we de situatie van Groot_Brittannië niet moeten vergelijken met een nexit-schenario omdat het Verenigd Koninkrijk nooit lid is geweest van de muntunie. Daardoor zouden de Britten minder schade ondervinden van het verlaten van de EU dan Nederland, als wij hun voorbeeld zouden volgen.

Intensiveren

Het zou volgens de economen veel economische voordelen hebben voor Nederland als de lidstaten op tijd zouden kiezen om de samenwerking te intensiveren. Dan zou de economie groeien, de werkloosheid dalen en er zouden meer buitenlandse bedrijven naar Nederland komen. Ook zou er mogelijke weer gedacht kunnen worden aan indexering van de pensioenen.

Twee snelheden

Ten slotte gaan de onderzoekers nog in op een Unie van twee snelheden. Nederland zou daarin tot de kernlanden behoren. De kernlanden gaan nauwer samenwerken en vergroten de afstand tot de landen aan de rand van Europa. Dat zal eerst de groei in Nederland wat vertragen

Eerst zal in dit scenario in Nederland de economische groei wat vertragen, maar uiteindelijk zal die hoger uitkomen dan in het 'doormodderen'-scenario (en zeker dan dat van 'uiteenvallen'). Datzelfde geldt voor de werkloosheid.