Iets minder faillissementen in januari

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In januari 2017 zijn er 7 bedrijven minder failliet verklaard dan in december 2016, meldt het CBS. In december daalde het aantal faillissementen met 85. De meeste faillissementen in januari zijn uitgesproken in de handel.