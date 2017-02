Valentijnsdag zorgt voor topomzet in sierteelt

De aanvoer van bloemen is deze week bijna verdubbeld ten opzichte van een normale week. Royal FloraHolland heeft ruim 300 miljoen bloemen en ruim 20 miljoen planten verhandeld. De weekomzet bedraagt zo’n 140 miljoen euro.

Rood

Rozen, tulpen en chrysanten in een roodtint zijn in deze periode veruit het populairst, maar ook pasteltinten verkopen in het voorjaar goed. Royal FloraHolland verhandelde zo’n 100 miljoen rozen, 120 miljoen tulpen en 23 miljoen chrysanten. De vraag naar andere soorten bloemen zoals gerbera’s, lelies en alstroemeria is voorafgaand aan Valentijnsdag eveneens hoger dan gebruikelijk. Ook planten zijn populaire Valentijnsgeschenken. De afgelopen week werden zo’n 3,5 miljoen orchideeën, 1,5 miljoen potrozen en 500.000 anthuriums verhandeld.

Export

Het merendeel van de verhandelde bloemen wordt geëxporteerd naar landen in West-Europa. Vooral in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk uiten mensen liefde en waardering voor hun dierbaren met een bos bloemen op Valentijnsdag. In Nederland en Duitsland geeft men graag een gemengd boeket. Britten en Fransen kiezen daarentegen vaker voor een bos rozen.