Economie populairst op mbo, ook bij studiewisselaars

Om inzicht te krijgen in hun studiecarrière heeft het CBS onderzoek gedaan naar de 104 duizend mbo-leerlingen die in het schooljaar 2010/’11 aan hun opleiding begonnen. Vier jaar later had 72 procent van hen een of meerdere mbo-diploma’s behaald, was 13 procent hier nog mee bezig en had 15 procent het mbo verlaten zonder diploma.

Economie populairste sector

Opleidingen in de sector Economie worden het meest gekozen, vooral door mannen maar ook door vrouwen. Daarnaast kiezen mannen vaak voor Techniek, terwijl meer dan de helft van de vrouwen hun opleiding in de sector Zorg en Welzijn begon.

Leerlingen in Economie wisselen het minst

Ruim negen op de tien mbo’ers die binnen vier jaar een eerste mbo-diploma haalden, deden dit binnen de sector waarin ze begonnen. Leerlingen die startten met een mbo-opleiding in de sector Economie wisselden het minst. Van hen behaalde 6 procent een eerste diploma in een andere richting.

De sector Economie is niet alleen als eerste, maar ook als tweede keus het populairst. Met name mbo’ers die begonnen in de sectoren Techniek en Zorg en Welzijn wisselden naar deze richting. Mbo’ers voor wie de eerste keus Economie niet voldeed, vervolgden hun opleiding juist in Techniek (met name mannen) en Zorg en Welzijn (met name vrouwen).

Vrouwen haalden sneller een diploma dan mannen

Gemiddeld haalden vrouwen vaker binnen vier jaar een diploma dan mannen. Van de vrouwen haalde 75 procent binnen 4 jaar een mbo-diploma en van de mannen 69 procent. Dat is opvallend, aangezien vrouwen vaker dan mannen voor een opleiding op niveau 4 kiezen, opleidingen met de langste studieduur. Mannen die startten in de sectoren Landbouw en Techniek behaalden juist iets vaker dan vrouwen in vier jaar een diploma. Dat zijn wel sectoren waarin vrouwen veel vaker dan mannen een diploma op niveau 4 halen.