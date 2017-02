'Omzetverlies voor 122.000 zzp'ers door nieuwe wet'

Het gaat om ten minste 18 procent van de bijna 700.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp) in Nederland die in het afgelopen jaar opdrachten misliepen door de nieuwe wet tegen de schijnzelfstandigheid. Dit schrijft dagblad Trouw op basis van een onderzoek van de Kamer van Koophandel, dat maandag wordt gepresenteerd.

Kans op naheffingen en boetes

Het gaat om de nieuwe wet Deregelering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Volgens de krant gaat het om het hoogste percentage gedupeerde zzp'ers (!22.000) dat tot nu toe is gemeld. Hoewel de handhaving van de nieuwe wet tot tenminste 1 januari 2018 is uitgesteld, kunnen bedrijven die willens en wetens schijnzelfstandigheid in stand houden, nog steeds rekeken op hoge boetes en naheffingen. Daarom mijden een aantal bedrijven zzp'ers. En veel bedrijven stappen over op payroll-constructies, waarbij de zelfstandige in dienst is van een externe payroll-onderneming.

Onterechte angst

Volgens staatssecretaris Erik Wiebes van Financiën is het nog niet zo gek dat een deel van de zzp'ers door de nieuwe regelgeving niet aan het werk kan. Het zou zo alleen maar tonen dat de nieuwe wet zijn werk doet, zo liet hij enkele maanden geleden weten. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij later: 'Als echte ondernemers niet meer worden ingehuurd vanuit een onterechte angst bij de opdrachtgever voor naheffingen en boetes, dan gaat er iets niet goed.' De staatssecretaris heeft de handhaving van de wet nu uitgesteld en hoopt dat de extra tijd de onterechte angst bij bedrijven wegneemt.