Hoogvliet haalt Duitse biefstuk en tartaar uit de schappen vanwege listeria-bacterie

Hoogvliet meldt verder: Tijdens een controle is in enkele verpakkingen listeria aangetroffen. Met het oog op de veiligheid van onze klanten is daarom besloten dit product uit onze winkels te verwijderen.

Het betreft uitsluitend verpakkingen met de volgende houdbaarheidsdatum:

Duitse biefstuk: 14-2-2017, 15-2-2017 en 16-2-2017

Rundertartaar:11-2-2017, 12-2-2017, 13-2-2017 en 14-2-2017

Producten zijn geproduceerd in de Hoogvliet slagerij en zijn herkenbaar aan het EG nummer 800.

Dit nummer vindt u terug op het etiket in de vorm van een ovaal.

Niet consumeren



Wij roepen consumenten op om Duitse biefstuk en rundertartaar die zij reeds in bezit hebben, niet te consumeren. Het eten van een product met deze bacterie kan, indien niet door en door gegaard, vooral een risico vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangeren, ouderen en jonge kinderen. Indien u klachten heeft, raadpleeg direct uw huisarts voor meer informatie.