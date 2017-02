Werkloosheid neemt verder af in januari

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand afgenomen, meldt het CBS. Hiermee kwam het aantal werklozen in januari uit op 480 duizend. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking. UWV telde eind januari 419 duizend WW-uitkeringen.

In alle leeftijdsgroepen is de werkloosheid in de afgelopen drie maanden verder afgenomen. Daarbij is de jeugdwerkloosheid voor het eerst sinds augustus 2011 beneden de 10 procent uitgekomen. Ook het percentage werklozen onder 25- tot 45-jarigen en 45-plussers is verder gedaald, tot respectievelijk 4,1 en 4,8 procent in januari.

De daling van de werkloosheid gaat samen met een toename van het aantal mensen met betaald werk. Dat is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen.