Hogere winst voor Air France-KLM, KLM-directeur trots op inspanningen KLM'ers

Tegen de verwachtingen van analisten in heeft de luchtvaartcombinatie AIr France- KLM sterke cijfers over het afgelopen kwartaal en over 2016 laten zien. Zowel de Franse als de Nederlandse tak waren winstgevend, maar de resultaten lagen nogal uiteen.

KLM boekte in 2016 een operationele winst van 681 miljoen euro, Air France bleef steken op 372 miljoen euro. De cijfers zouden de verhoudingen binnen het Frans-Nederlandse concern verder op scherp zetten, zo schrijft onder meer het AD donderdag. In beide bedrijven was er wel een daling van de omzet. Bij KLM was de afname 1,1 procent bij Air France was sprake van een omzetdaling van 4,3 procent. De groep als geheel boekte wel een operationele winst van 1,05 miljard euro, een derde meer dan in 2015.

Betere resultaten KLM

Ondanks de passagiersgroei van 4 procent daalde de omzet met 3,3 procent naar 25,7 miljard euro. Oorzaak is de aanhoudende druk op de ticketprijzen. Er bleef in 2016 netto 792 miljoen euro over . Dat was in 2015 maar 118 miljoen euro. Kostenbesparingen en de ook het feit dat het bedrijf 1,5 miljard minder kwijt was aan brandstof zorgden voor betere resultaten. Dat dit bij Air France niet het geval is komt volgens financieel directeur Frédéric Gagey mede door stakingen afgelopen zomer. Deze hebben het bedrijf zo'n 130 miljoen euro gekost. Daarnaast heeft de Franse tak volgens topman Jean-Marc Janaillac nog altijd veel last van de terroristische aanslagen in 2016, waardoor minder mensen van en naar Frankrijk vliegen.

KLM-directeur Pieter Elbers trots op KLM'ers

KLM-directeur Pieter Elbers is tevreden over de sterke resultaatverbetering. Tegen het AD laat hij weten: 'Die is te danken aan de inspanningen van alle KLM'ers, daar ben ik trots op. De cijfers tonen bovendien aan dat tegenover de offers die het personeel brengt, meer groei en investeringen staan.'