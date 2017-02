Analist: Als Unilever weggaat, wordt Nederland een stukje minder belangrijk

Unilever heeft het overnamebod van het Amerikaanse Kraft Heinz niet aangenomen. Maar er is een kans dat het Nederlands-Britse levensmiddelenconcern toch een keer toehapt.

Volgens analist Corné van Zeijl zou dat niet goed zijn voor de Nederlandse maatschappij en economie. Dit schrijft de NOS vrijdag. De analist van vermogensbeheerder Actiam tegen de omroep: 'Als Unilever weggaat, verdwijnt er een bedrijf met een lange historie en dat is jammer. Het is een van de grootste internationale bedrijven van Nederland. Hierdoor wordt Nederland toch een stukje minder belangrijk.'

Van Zeijl verwijst naar België, waar alle grote bedrijven intussen zijn overgenomen. Van Zeijl: 'België stelt qua bedrijfsleven internationaal niets meer voor. Als dit ons voorland is, zou dat heel jammer zijn.'

Het is onduidelijk wat een overname van Unilever door Kraft Heinz zou betekenen voor de 3300 medewerkers van Unilever. Dat hangt af van de intenties van Kraft Heinz. Veruit de meeste medewerkers van Unilever (in totaal 172.000) werken in Groot-Brittannië.

Een overname van Unilever zou voor de Amerikanen een grote stap voorwaarts zijn want Unilever is een stuk groter dan Kraft Heinz. Van Zeijl: 'Als je financiering weet te vinden en grote schulden durft te maken, dan kun je alles kopen. Het nadeel daarvan is dat zo'n bedrijf na een overname aan maximale kostenbesparing moet doen om uit de schulden te komen. Daar wordt het bedrijf niet beter van.'