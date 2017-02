Consumenten gaven 2,5 procent meer uit

Consumenten hebben in december 2,5 procent meer besteed dan in december 2015, meldt het CBS. De groei is van dezelfde orde als in de twee voorgaande maanden. Consumenten gaven vooral meer uit aan duurzame goederen, zoals huishoudelijke apparaten, artikelen voor woninginrichting en auto’s. Ook hebben ze aanzienlijk meer gas verbruikt door de relatief koude decembermaand.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in februari 2017 gunstiger dan in december 2016.

Consument geeft vooral meer uit aan auto’s, huishoudelijke apparaten en gas

Consumenten hebben in december aan overige goederen, voornamelijk gas, 7,3 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de maand december een stuk kouder was dan in het voorgaande jaar.

Verder gaven consumenten 6,1 procent meer uit aan duurzame goederen, zoals auto’s, meubels en huishoudelijke apparaten. Daarentegen gaven consumenten aan voedings- en genotmiddelen 1,9 procent minder uit dan een jaar eerder.

Vorige week meldde CBS dat de detailhandel in december 2,7 procent meer heeft omgezet dan een jaar eerder. Ook dit cijfer is gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Ten slotte gaven consumenten aan diensten, zoals woninghuur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen 1,7 procent meer uit dan in december 2015. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.