Bestaande koopwoningen 6,4 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in januari 6,4 procent duurder dan in januari 2016. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.Bron: CBS, Kadaster

Prijzen 14,7 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 9,9 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 14,7 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in januari 2017 even hoog als in januari 2006.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen vrijdag naar buiten dat het in januari 16 555 verkochte woningen registreerde. Dat is 39 procent meer dan in januari 2016. In de maand januari zijn er niet eerder zoveel transacties waargenomen.

Prijsinformatie naar regio en woningtype publiceert het CBS eenmaal per kwartaal. De eerstvolgende kwartaaluitkomsten komen op 21 april beschikbaar.



Het CBS publiceert vandaag ook de gemiddelde verkoopprijzen op regioniveau. De prijsindex bestaande koopwoningen corrigeert voor verschillende samenstellingen van verkochte woningen en is daarmee de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. In de statistiek gemiddelde verkoopprijzen wordt hier niet voor gecorrigeerd.