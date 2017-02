Bol.com komt met abonnementsdienst voor e-books

Voor tien euro (9,99 euro) per maand kunnen gebruikers onbeperkt digitaal lezen uit een collectie van 40.000 e-books, waaronder ruim 16.000 Nederlandstalige titels. Dit meldt bol.com woensdag. Het ebook-abonnement dat bol.com en Rakuten Kobo samen hebben ontwikkeld biedt het grootste Nederlandstalige en internationale aanbod voor Kobo- e-readers, smartphone en tablets. Nieuwe releases, bestsellers tot de favoriete klassiekers van Nederlandse en internationale bodem kunnen nu digitaal worden gelezen. Ze kunnen overal worden gelezen zonder zware boeken mee te hoeven nemen.

Tot het assortiment behoren ook de nieuwste en meest populaire boeken, waaronder ‘De Greppel’ van Herman Koch, ‘Judas’ van Astrid Holleeder, ‘Huidpijn’ van Saskia Noort, ‘DJ’ van Kluun, ‘De ijsmakers’ van Ernest van der Kwast en ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink. Het aantal titels zal in de komende maanden blijven groeien.

Lezen van boeken zo makkelijk en toegankelijk mogelijk maken

Het ebook-abonnement is al jaren een grote wens van bol.com. Daniel Ropers, algemeen directeur bol.com, vertelt: “Boeken inspireren en verrijken. Daarom doen we er al sinds onze start als boekwinkel in 1999 alles aan om het lezen van boeken zo leuk, makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Dit heeft een enorme vlucht genomen toen wij in 2009 digitaal lezen introduceerden. Met de lancering van een ebook-abonnement vandaag, geven we een nog beter antwoord op de veelgestelde vraag om een breed aanbod boeken, inclusief nieuwe titels en bestsellers, digitaal beschikbaar te maken tegen een aantrekkelijk tarief. Het vormt een goed alternatief voor het bestaande aanbod van diensten die digitale boeken tegen een vast tarief aanbieden, zoals de bibliotheek, maar waarbij het aanbod relatief beperkt is in omvang en nieuwe titels. In Kobo hebben we een hele goede partner gevonden. Met hun leessysteem en -apps, ebook-assortiment en de best geteste e-readers werken zij iedere dag aan hetzelfde doel als wij.”

Het Canadese Rakuten Kobo is wereldwijd leider op het gebied van digitaal lezen en marktleider met hooggewaardeerde e-readers in Nederland en België

Samenwerking met uitgeverijen

Voor de verdeling van de opbrengsten van het ebook-abonnement is, in samenwerking met vooraanstaande Nederlandse uitgeverijen, een in de wereld uniek model ontwikkeld waarbij ook voor auteurs een aantrekkelijk perspectief wordt geboden. Daarnaast heeft de nauwe samenwerking met de uitgeverijen ervoor gezorgd dat het abonnement al op de dag van lancering het grootste aanbod ebooks bevat in Nederland. De lezer krijgt bovendien niet alleen toegang tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod ebooks, maar ontvangt ook aanbevelingen voor boeken die aansluiten bij zijn of haar leesvoorkeur. Omdat het aanbevelen van boeken in dit abonnement draait om relevantie voor de lezer en niet om de prijs of populariteit van een titel, krijg je als gebruiker optimaal de kans om nieuwe boeken en auteurs te ontdekken.