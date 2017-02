65-plussers hebben minste vertrouwen in Tweede Kamer

Van de 12,9 miljoen stemgerechtigden bij de komende verkiezingen is 24 procent 65 jaar of ouder.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 was dit 22 procent. Opkomst, partijkeuze en vertrouwen in de politiek variëren sterk naar leeftijd, blijkt uit nieuwe analyses. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen van diverse nieuwsmedia.

De toename van het aantal 65-plussers gaat gepaard met een afname van het aantal 35- tot 65-jarigen. De sterke groei van het aantal 65-plussers is het effect van de naoorlogse babyboom, die liep tot 1955. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hadden alleen de babyboomers uit 1946 en 1947 (grotendeels) de 65-jarige leeftijd bereikt. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben ook alle personen geboren tot 1952 deze leeftijd bereikt, en daarmee bijna de helft van de hele babyboomgeneratie.

Het vertrouwen in de Tweede Kamer was met 29 procent het laagst onder de oudere generatie (65-plus). Bij de jongeren (18 tot 35 jaar) was dit met 39 procent duidelijk hoger, de middengroep zat daar met 33 procent tussenin. Het vertrouwen in de medemens, het sociale vertrouwen, lag voor alle leeftijden een stuk hoger. De helft van alle 65-plussers had in 2012 vertrouwen in de medemens. Voor de jongeren en de mensen van middelbare leeftijd lag dit met ongeveer 60 procent wat hoger.