Grotere vestigingen Albert Heijn krijgen horeca

Dan kunnen klanten tussen de boodschappen door een kop koffie drinken of een smoothie of een broodje nuttigen. Of zelfs hele maaltijden. Ook kunnen maaltijden worden meegenomen.

Straks tientallen Albert Heijns met Bakery Café en Deli Kitchen

De supermarktketen opent vrijdag op het Amsterdamse Gelderlandplein als eerste een Bakery Café en een Deli Kitchen waar dit allemaal verkrijgbaar zal zijn. Ook in de Albert Heijn achter het paleis op de Dam en een Albert Heijn in Eindhoven komen deze nieuwe formules. In het Bakery Café kan men naast verschillende soorten koffie ook sappen en appeltaart bestellen. In de Deli Kitchens kunnen salades, maaltijden, pizza's of gegrilde kip worden gegeten, maar het is ook mogelijk om de maaltijden mee naar huis te nemen. Bij de kip kan men aardappelen of groente bestellen, maar er zijn ook speciaal bereide maaltijden zoals een Maleisische beef curry en pompoen caponata, Dit schrijft de Telegraaf. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk in 'tientallen' Albert Heijns een Bakery Café of Deli Kitchen te vinden zal zijn.

Verschil tussen supermarkten en foodservices verdwijnt steeds meer

Consumenten eten steeds minder vaak thuis. Supermarkten zien dus een markt in cafés en restaurants. Ook eten Nederlanders vaker per dag kleinere porties. Het verschil tussen supermarkten en foodservices (voedsel dat buitenshuis wordt geconsumeerd) verdwijnt ook steeds meer. Marit van Egmond, commercieel directeur bij Albert Heijn. in de krant: 'Niet alleen stijgt het aantal eetmomenten op een dag, er wordt ook vaker onderweg en buitenshuis gegeten. Met de opening van het Bakery Café en de Deli Kitchen in Albert Heijn-winkels zetten wij een volgende stap in het combineren van retail met foodservice.'