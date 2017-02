Jaaromzet autosector groeit ook in 2016

De auto- en motorbranche heeft in 2016 een hogere omzet behaald dan het jaar ervoor. In het vierde kwartaal van 2016 was de omzet bijna 8 procent lager dan een jaar eerder, maar desondanks kwam de jaaromzet over 2016 bijna 2 procent hoger uit dan in 2015. Ook voor 2017 verwachten de ondernemers omzetgroei. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Auto- en motorbranche.

Bedrijfsautobranche en motorbranche in de lift, terugval importeurs

In 2015 groeide de omzet in de autosector met bijna 11 procent. In de tweede helft van 2015 was er een sterke toename in de verkoop van nieuwe (zakelijke) personenauto’s voorafgaand aan een wijziging in de bijtellingsregels. In 2016 werden aanzienlijk minder nieuwe personenauto’s verkocht dan in 2015. De importeurs van nieuwe personenauto’s zagen hun omzet in 2016 met ruim 5 procent dalen ten opzichte van het jaar ervoor.

De andere deelbranches in de autosector boekten wel meer omzet in 2016. Met name in de bedrijfsautobranche (+11 procent) en de motorbranche (+9 procent) groeide de omzet aanzienlijk. Ook de autoservicebedrijven en de handelaren in auto-onderdelen noteerden stijgende omzetcijfers. In de personenautobranche groeide de omzet licht ondanks de teruglopende verkoop van nieuwe auto’s.

Herstel autoservicebedrijven zet door

De autoservicebedrijven zijn de enige branche binnen de autosector waar de omzet in 2016 harder groeide dan in 2015. De omzetstijging in 2016 was zelfs de hoogste sinds 2002. De branche herstelt zich hiermee van de drie voorgaande jaren (2012-2014) waarin de omzet daalde. In 2015 ging de omzetstijging gepaard met een verbetering van het bedrijfsresultaat van de autoservicebedrijven. Dit groeide met bijna 52 procent tot 251 miljoen euro. In dat jaar steeg de omzet harder dan de kosten van personeel en de inkoopwaarde.

Het herstel van de autoservicebedrijven zette zich relatief laat in. Waar de rest van de auto- en motorbranche al in de eerste helft van 2015 tekenen van herstel vertoonde, begon de omzet van de autoservicebedrijven pas te groeien in het derde kwartaal van 2015. Sindsdien groeit de omzet in de branche onafgebroken. Ook in het vierde kwartaal van 2016 werd er bijna 2 procent meer omgezet dan een jaar eerder.