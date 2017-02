PostNL schrapt in de komende vier jaar zo'n 2000 banen

PostNL gaat verder met de sanering van de posttak, waardoor er in de periode tot en met 2020 jaarlijks 500 tot 600 voltijdsbanen verdwijnen.

Naar verwachting zal het bedrijf in totaal ruim 2000 banen moeten schrappen. Het bedrijf gaat zijn omvorming naar pakketzorgspecialist versneld doorvoeren. Dit melden meerder media maandag.

Volgens topvrouw Herna Verhagen is de sanering noodzakelijk omdat er steeds minder post wordt verstuurd. Verhagen denkt dat er opnieuw weinig gedwongen ontslagen nodig zijn door natuurlijk verloop en herplaatsingen. En er komen in dezelfde periode in de pakketdivisie ongeveer 1600 banen bij.

In het afgelopen jaar boekte het bedrijf een omzet van 3,4 miljoen euro, bijna gelijk aan de omzet van 2015. Tegelijkertijd steeg de winst van 166 miljoen euro in 2015 naar 280 miljoen in het afgelopen jaar.