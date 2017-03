Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar €6,35 per TMG-aandeel

Talpa heeft haar bod op TMG verhoogd en biedt nu 6,35 euro per aandeel. Het eerdere bod was 5,90 euro per aandeel.

John de Mol heeft zijn wens op TMG over te nemen nog niet opgegeven. Met het verhogen van het bod wil hij proberen het Belgisiche Mediahuis van zich af te schudden. een combinatie van TMG en Talpa zal resulteren in een onafhankelijk Nederlands multimediabedrijf, met sterke en brede marktposities, en zal gericht zijn op het realiseren van groei en opbrengstsynergiën in plaats van kostenbesparingen, zo schrijft Talpa in het woensdag gepubliceerde persbericht.

Het is de bedoeling dat TMG een seeprate eenheid blijft binnen Talpa met behoud van haar eigen merken, een eigen directie en onafhankelijke directeuren. In het persbericht laat Talpa weten het 'onbegrijpelijk' te vinden dat de Raad van Commissarissen van TMG besloten heeft om alleen in onderhandelingen te gaan met het Mediahuis en VP Exxploitatie. TMG schort de onderhandelingen met Talpa op.

Volgens Talpa zijn de exclusieve onderhandelingen niet in het belang van TMG. Er bestaat volgens het concern ook geen gegronde reden waar TMG de onderhandelingen met Talpa zo abrupt heeft verbroken. Het bedrijf vertrouwt erop dat de gesprekken op korte termijn weer worden hervat en dat het verhoogde bod in overweging wordt genomen door de commissarissen van TMG.